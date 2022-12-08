盤中速報 - 佳必琪(6197)急跌-2.21%報39.9元，成交187張

佳必琪(6197-TW)近5分K跌速2.21%，08日09:20報39.9元，成交187張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佳必琪(6197-TW)近5日股價上漲3.07%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.9%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-105 張
  • 外資買賣超：-70 張
  • 投信買賣超：-28 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：+329 張
  • 融券增減：+3 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+34.27%

$13,427

原投組報酬率

+27.23%

$12,723

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    華城

    1519

  • 20%

    立端

    6245

  • 10%

    八貫

    1342

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞