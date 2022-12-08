盤中速報 - 佳必琪(6197)急跌-2.21%報39.9元，成交187張

佳必琪(6197-TW)近5分K跌速2.21%，08日09:20報39.9元，成交187張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳必琪(6197-TW)近5日股價上漲3.07%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.9%。台灣加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-105 張
- 外資買賣超：-70 張
- 投信買賣超：-28 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：+329 張
- 融券增減：+3 張
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AI優化後報酬率
+34.27%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
8996
20%
1519
20%
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