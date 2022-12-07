盤中速報 - 佳必琪(6197)急拉2.28%報40.2元，成交157張

佳必琪(6197-TW)近5分K漲速2.28%，07日09:06報40.2元，成交157張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佳必琪(6197-TW)近5日股價下跌0.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.72%。台灣加權指數上漲0.13%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-120 張
- 外資買賣超：-84 張
- 投信買賣超：-28 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：+68 張
- 融券增減：+1 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.31%
$13,131
原投組報酬率
+25.22%
$12,522
投組標的成分
40%
3289
20%
6643
20%
4746
10%
1760
10%