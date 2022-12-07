盤中速報 - 佳必琪(6197)急拉2.28%報40.2元，成交157張

佳必琪(6197-TW)近5分K漲速2.28%，07日09:06報40.2元，成交157張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佳必琪(6197-TW)近5日股價下跌0.13%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.72%。台灣加權指數上漲0.13%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-120 張
  • 外資買賣超：-84 張
  • 投信買賣超：-28 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：+68 張
  • 融券增減：+1 張

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