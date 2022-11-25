東研信超通過上櫃案 將再擴充兩地據點

電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 今 (25) 日獲櫃買中心審議通過上櫃案，前三季每股稅後純益 5.06 元，已接近去年全年的 5.62 元，展望後市，為因應網通世代演進，推升檢測需求成長，預期將再擴充兩地實驗據點。

東研信超成立於 1987 年，主要提供量測服務、測試報告、認證申請、產品全球合規性與物聯網解決方案等服務，可檢測筆電 / PC 與周邊、網通、工業電腦 / 工控、手機、物聯網等各項資通訊產品等。

東研信超看好，目前以網通產品、工業電腦 / 工控領域成長最快速，旗下實驗室據點包括台灣內湖與汐止，中國上海、松山湖、東莞等，有助服務兩岸客戶，將持續擴增中、台兩岸實驗室，並針對部分瓶頸測項增購設備，以及測試工程師與市場開發業務人員的編制， 提供更即時完善的檢測驗證服務。

東研信超資本額 2.3 億元，今年前三季營收達 6.91 億元，年增 14.5%，稅後純益 1.16 億元，年增 22.74%，每股稅後純益 5.06 元，已逼近去年全年的 5.62 元。

東研信超看好，隨著通訊世代演進，5G NR、WiFi6/6E 檢測需求不斷擴增，營收占比也持續拉高，不僅機種數量增加、檢測時數拉長，測試單價亦逐步提升，帶動前三季毛利率維持 5 成以上。

東研信超前三季營收結構為測試及報告收入 68.53%、安規收入 17.13%、國際市場准入認證收入 14.3%。