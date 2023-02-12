鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-2.7元，預估目標價為15.5元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.85元上修至-2.7元，其中最高估值-1.21元，最低估值-4.78元，預估目標價為15.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|-1.21
|2.72
|最低值
|-4.78
|-1.39
|平均值
|-2.86
|0.41
|中位數
|-2.7
|0.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|252,774,000
|338,475,000
|最低值
|211,991,948.36
|238,974,435.24
|平均值
|231,536,124.06
|265,081,225.06
|中位數
|230,242,000
|246,080,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|6.44
|0.36
|-2
|1.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|370,685,141
|270,955,381
|268,791,694
|307,634,389
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2409/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。