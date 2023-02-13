〈博錸展望〉擁三大成長動能 今年營收年增幅優於去年

檢測儀器平台開發商博錸 (6572-TW) 董事長曹汀表示，未來營運有三大成長動能，除了持續強化與日商 Denka 合作、增加品項外，將陸續加入歐洲 CDMO 客戶，以及看準核酸檢測重要性，法人看好，今年全年營收年增幅有望優於去年。

曹汀指出，隨著旗下技術平台逐步達到成熟，檢驗儀器陸續轉化成自動化設備，除了會與大股東 Denka 深化合作外，也會再增加品項，今年會逐步開花結果。

博錸去年全年營收近 2 億元，不過 Denka 營收比重高、達 70-80%，曹汀坦言，公司期望朝上市櫃目標前進，不過目前單一客戶營收比重過高，因此開始接觸歐洲客戶，增加 CDMO 新客戶，期望兩年後 Denka 營收比重逐步降低，朝向客戶多元化。

曹汀指出，疫情後核酸檢測的重要性日益提升，尤其核酸檢測的後段分析，會影響分析品質，未來也會針對核酸檢測的品項多著墨。其中液態生物檢體檢測技術日新月異，利用旗下πCode 多元檢測核心技術，開發出非小型細胞肺癌基因檢測套組 (LCP) 已在成功大學醫學中心完成臨床驗證，並導入附屬醫院的肺癌患者臨床診斷。

曹汀認為，今年營運動能包括儀器自動化、癌症檢測、提升與 Denka 的合作與服務，未來營運都將呈現成長趨勢。

博錸表示，自主研發的影像晶元磁片 (πCode 技術) 是採用台灣半導體製程技術，由超小型微晶片 (直徑 40μm) 作為多元檢測平台的微載體，可在磁片上組成超過 8.5 萬種不同生物標記，再與相對應檢體進行反應，達到單一檢體可同時進行數百種生物標記檢測。

透過該技術平台延伸出的非小型細胞肺癌基因檢測套組 (LCP)，只需要 6 小時即可完成檢測，醫生可依據檢測結果在 24 小時內做出診斷用藥報告，優於現行通用的 NGS 需 1-2 週才出報告，加上自動化設備大幅降低人力與時間成本。