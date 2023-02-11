〈熱門股〉電池概念股吸睛 聚和周漲11.7%

電池材料概念本周走強，其中鋰電池電解液供應商聚和 (6509-TW) 本周大漲 11.7%，股價創 8 個月新高，成交量也大增至 3.2 萬張。
電動車市場持續成長，電池需求保持強勁，台股電池材料類股也成為市場關注族群，本周聚和股價大漲，美琪瑪、康普表現都優於大盤。
聚和本周獲市場買盤搶進，成交量達 3.2 萬張，創逾一年新高，三大法人本周賣超 582 張，外資賣超 769 張，自營商則買超 187 張。
電池材料概念本周走強，其中鋰電池電解液供應商聚和 (6509-TW) 本周大漲 11.7%，股價創 8 個月新高，成交量也大增至 3.2 萬張。
電動車市場持續成長，電池需求保持強勁，台股電池材料類股也成為市場關注族群，本周聚和股價大漲，美琪瑪、康普表現都優於大盤。
聚和本周獲市場買盤搶進，成交量達 3.2 萬張，創逾一年新高，三大法人本周賣超 582 張，外資賣超 769 張，自營商則買超 187 張。
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.87%
$13,487
原投組報酬率
+29.14%
$12,914
投組標的成分
40%
6235
20%
3454
20%
8227
10%
2727
10%