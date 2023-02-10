〈土耳其強震〉賑災專戶3天湧入逾8300萬元善款 新增超商管道

土耳其與敘利亞邊境 6 日發生強震，已知死亡人數超過 2.1 萬人，各國積極協助賑災，台灣行政院也責成衛福部開放賑災專戶，接受民眾捐款，今 (10) 日起再增加臺灣銀行得以 ATM、網路銀行、臺灣行動支付，以及四大超商事務機受理捐款，累計 3 天已收到 8353 萬餘元的善款，捐款將開放至 3 月 6 日止。

土耳其強震死傷人數不斷攀升，外交部指出，我國政府於 6 日地震當天宣布捐款 20 萬美元，但因災情嚴重，宣布提高捐款至 200 萬美元，盼協助土國受災民眾度過難關。

衛福部 7 日成立賑災專戶，截至 2 月 9 日下午 5 點，共收到 8148 筆捐款，總金額達 8353 萬餘元。衛福部表示，捐款期間賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災之用。

衛福部表示，自今天起，民眾可利用多種方式進行捐款，一、臺灣銀行：捐款帳號 003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。民眾可使用自動櫃員機 (ATM)、網路銀行、臺灣行動支付 (臺灣 pay) 轉帳、臨櫃存款。

二、金融機構臨櫃匯款，帳號 270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。三、郵政劃撥：帳號 50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

四、四大超商門市：透過 7-ELEVEN 的 ibon、全家便利商店的 FamiPort 機台、萊爾富的 Life-ET、OKmart 的 OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

國外民眾捐款帳號 007-09-11868-0 「兆豐國際商業銀行 國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME : MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.

(BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN)

ACCOUNT NUMBER : 007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT