【產業概觀】IPC是什麼？穩定可靠的工業電腦是生產線的關鍵角色！產業趨勢大解析

一、工業電腦 (IPC) 簡介

IPC 主要是指專供工業界使用的個人電腦，基本性能、相容性都合同樣規格的商用電腦沒有太大差異，只是工業電腦有更多的防護措施且部分注重惡劣環境下的穩定，比方說防塵、防水、防靜電等。

目前 IPC 已經廣泛應用在通訊、工業自動化、醫療、環保、航空，結帳所使用的 POS 收銀機也是應用的一環。

二、個人電腦與工業電腦的差異

大多人在選購電腦時經常是追求高效能，不過在工業電腦方面，效能只要符合系統要求即可，可靠性與穩定性是首要的要求。

原因是用於生產線的電腦一旦碰到當機，可能就會造成公司嚴重損失。

舉例而言，我們常在新聞看到地震發生、或者科技園區斷電時，市場首要關心的即為受影響科技廠機台運轉情況、是否有停機情況產生，由此可見設備停擺的影響有多大，這也是工業電腦所要求的標準值都較嚴格的原因所在。

去年全球消費性電子需求疲軟，相關領域的概念股股價大都出現較大幅度的回落，個人電腦也是災區之一，透過上圖可以知道 IPC 應用領域多元，因此若碰上特定市場需求下滑，受單一市場影響機率就較低。

三、台灣 IPC 概念股與相關應用趨勢

台灣 IPC 領域的公司有兩大龍頭，分別是 (2395-TW) 研華與 (6414-TW) 樺漢，而這兩間公司背後也有集團做靠山，先後是華碩與鴻海。

除了這兩間龍頭外，還有如

(延伸閱讀：穩定可靠的工業電腦是生產線的關鍵角色！概念股一次看)

IPC 產業動能主要來自後疫情時代缺工、人力成本提升，邊緣運算、智能化、自動化等應用持續發展帶動。

對此法人預估 2027 年市場規模將成長至 65 億美元，以 2021 年 47 億美元來看，年複合成長率達 5.6%。

其中產業成長動能主要在汽車運輸應用、人工智慧物聯網 (AIoT)、工業 4.0 ，顯示該產業也為在目前的大趨勢上，故整體產業未來的動向也相當值得留意。

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