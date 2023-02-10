〈陸港盤後〉中國1月PPI降幅擴大 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數周五（10 日）收盤同步走低，滬指跌 0.3%，利空是 1 月生產者物價指數（PPI）降幅擴大，且知情人士透露，美國政府考慮採取新措施，限制美企投資中國先進科技，確保切斷中企所須資金。

滬指周五收盤跌 0.3% 報 3,260.67 點，深成指跌 0.59% 報 11,976.85 點，創業板指跌 0.96% 報 2,545.16 點；兩市成交額合計人民幣 8,928 億元，「北向資金」淨賣出 33.74 億元。

餐飲旅遊、食品飲料、釀酒等消費類股集體走高，汽車、券商、有色、煤炭、鋼鐵、石油等族群走低。

香港恒生指數周五收盤大跌 2.01%，恒生科技指數重挫 4.58%。

中國國家統計局周五公布的數據顯示，今年 1 月 PPI 較一年前下降 0.8%，前值為下滑 0.7%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，1 月受國際原油價格波動、國內煤炭價格下行等因素影響，工業品價格整體繼續下降。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本季 PPI 將延續弱勢運行狀態，理由是去年同期基數明顯偏高，加之新漲價動能有限，將明顯抑制 PPI 漲幅。不過，儘管 PPI 走勢偏弱，但無論國際油價抑或國內煤炭等主要工業原材料價格絕對水準，都處在較高水準，政府仍需繼續做好「保供穩價」工作。

投資人面臨的另一項利空，是《紐約時報》報導，消息人士表示，自美國去年 10 月初祭出最嚴厲晶片禁令後，白宮與國會正考慮採取新措施，可能會全面禁止美企直接投資中國一些敏感領域，例如量子運算、先進半導體，以及某些具軍事或監視應用的人工智慧（AI）科技。

知情人士透露，美國政府可能會在兩個月內提出新規定，也會尋求和歐盟等盟友共同實施限制措施，確保切斷中國發展先進科技所須資金。

拜登政府數月來一直準備限制美企在中國的投資，政府高層去年評估對中投資限制的範圍，美國官員與企業高層交流，以了解這類措施的潛在影響。

中國間諜氣球事件導致上述討論益發熱烈，華府鷹派指責境內投資機構向中企轉移資本和寶貴技術，恐怕會強化中國軍事能力，危及美國國安。