盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.03%報55.3元，成交1,917張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.03%，09日09:15報55.3元，成交1,917張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲2.46%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.44%。櫃買指數上漲3.13%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+179 張
  • 外資買賣超：-810 張
  • 投信買賣超：+898 張
  • 自營商買賣超：+91 張
  • 融資增減：+283 張
  • 融券增減：+52 張

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