盤中速報 - 百和興業-KY(8404)急拉2.34%報28.2元，成交389張

百和興業-KY(8404-TW)近5分K漲速2.34%，10日11:01報28.2元，成交389張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

百和興業-KY(8404-TW)近5日股價下跌0.37%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.21%。台灣加權指數上漲0.02%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+18 張
  • 外資買賣超：+22 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張
  • 融資增減：-11 張
  • 融券增減：0 張

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