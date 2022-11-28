盤中速報 - 百和興業-KY(8404)急拉2.86%報26.95元，成交14張

百和興業-KY(8404-TW)近5分K漲速2.86%，28日09:25報26.95元，成交14張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
百和興業-KY(8404-TW)近5日股價下跌0.93%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲1.72%。台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+51 張
- 外資買賣超：+42 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-91 張
- 融券增減：0 張
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