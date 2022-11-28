盤中速報 - 百和興業-KY(8404)急拉2.86%報26.95元，成交14張

百和興業-KY(8404-TW)近5分K漲速2.86%，28日09:25報26.95元，成交14張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

百和興業-KY(8404-TW)近5日股價下跌0.93%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲1.72%。台灣加權指數上漲1.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+51 張
  • 外資買賣超：+42 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張
  • 融資增減：-91 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.45%

$12,145

原投組報酬率

+15.84%

$11,584

投組標的成分

  • 40%

    台半

    5425

  • 20%

    穎崴

    6515

  • 20%

    寶一

    8222

  • 10%

    飛宏

    2457

  • 10%

    利安資金日本增長基金(美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞