盤中速報 - 創意(3443)急拉2.02%報910.0元，成交6,318張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.02%，10日10:54報910.0元，成交6,318張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲6.48%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.39%。台灣加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-938 張
  • 外資買賣超：-1,443 張
  • 投信買賣超：+304 張
  • 自營商買賣超：+201 張
  • 融資增減：+553 張
  • 融券增減：+19 張

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