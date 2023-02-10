盤中速報 - 創意(3443)急拉2.02%報910.0元，成交6,318張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.02%，10日10:54報910.0元，成交6,318張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲6.48%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.39%。台灣加權指數上漲0.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-938 張
- 外資買賣超：-1,443 張
- 投信買賣超：+304 張
- 自營商買賣超：+201 張
- 融資增減：+553 張
- 融券增減：+19 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.89%
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原投組報酬率
+20.99%
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投組標的成分
40%
1584
20%
3479
20%
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