輔信遞延訂單出貨、醫療事業貢獻 元月營收逆勢雙增

輔信 (2405-TW) 今 (9) 日公告 1 月營收，雖然工作天數減少，但在遞延訂單、旗下暄達醫學等醫療事業貢獻下，單月營收逆勢雙增達 1.47 億元，月增 20.05%、年增 8.5%，其中，暄達醫學在英國、美國市場銷售均有成長。

輔信表示，旗下應用電腦產品線涵蓋商業與工業應用領域，自轉型科技醫療領域後，即將 KIOSK 推入防疫應用，並投入開發醫療用觸控平板電腦 Panel PC，雖然去年第三季因通膨與匯率影響，中高階及工業電腦因客戶專案時間調整而放緩，但目前已接續將恢復出貨。

輔信進一步指出，由於公司主力市場以歐美為主，後續仍將持續觀察全球通膨與歐元、英鎊及美元等主要貨幣波動風險，不過目前已顯見市場需求逐漸揚升，未來將持續開拓新客戶與新產品多元應用，力拚應用電腦、科技醫療產品同步成長。

另一方面，輔信子公司暄達醫學去年下半年完成德國、美國子公司設立後，透過子公司優化當地服務已逐漸展現成效，輔信說，暄達醫學已取得第三方認可機構 DNV 挪威總部核發的歐盟 CE MDR 認證的第二類醫療器材證書，預期因具備 CE MDR 資格、在地服務優勢，將可進一步推升歐盟市場佔有率。

輔信也預期，由於英國、中東、東南亞市場的醫療器材銷售許可也需具備 CE MDR 認證資格，因此暄達在拿下 CE MDR 資格後，將有助其產品擴大市場的推展動能、全球市場布局。