鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調升至88元，幅度約4.76%

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)提出目標價估值：中位數由84元上修至88元，調升幅度4.76%。其中最高估值110元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予全新(2455-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀0位。

全新(2455-TW)今(8日)收盤價為84.8元。近5日股價下跌5.64%，相關通信網路類指數近5日上漲1.74%，台灣加權指數上漲0.89%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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