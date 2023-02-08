盤中速報 - 凌陽(2401)急拉2.54%報26.3元，成交6,173張

凌陽(2401-TW)近5分K漲速2.54%，08日11:48報26.3元，成交6,173張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌陽(2401-TW)近5日股價上漲5.04%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.7%。台灣加權指數上漲0.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,857 張
  • 外資買賣超：+2,863 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：-455 張
  • 融券增減：+95 張

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