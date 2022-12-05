盤中速報 - 凌陽(2401)急拉2.31%報26.55元，成交1,194張

凌陽(2401-TW)近5分K漲速2.31%，05日09:07報26.55元，成交1,194張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌陽(2401-TW)近5日股價上漲4.07%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.11%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,688 張
- 外資買賣超：+1,700 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-12 張
- 融資增減：+20 張
- 融券增減：-82 張
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+14.23%
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原投組報酬率
+5.33%
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投組標的成分
40%
1513
20%
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20%
3289
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10%