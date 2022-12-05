盤中速報 - 凌陽(2401)急拉2.31%報26.55元，成交1,194張

凌陽(2401-TW)近5分K漲速2.31%，05日09:07報26.55元，成交1,194張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌陽(2401-TW)近5日股價上漲4.07%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.11%。台灣加權指數上漲1.3%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,688 張
  • 外資買賣超：+1,700 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-12 張
  • 融資增減：+20 張
  • 融券增減：-82 張

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  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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