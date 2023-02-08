盤中速報 - 美琪瑪(4721)急拉2.24%報114.0元，成交1,076張

美琪瑪(4721-TW)近5分K漲速2.24%，08日09:12報114.0元，成交1,076張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美琪瑪(4721-TW)近5日股價上漲4.27%，所屬產業為化學工業，相關化學股價指數上漲2.74%。櫃買指數上漲3.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+343 張
- 外資買賣超：+285 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+58 張
- 融資增減：+230 張
- 融券增減：-1 張
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原投組報酬率
+23.23%
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投組標的成分
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6223
20%
6235
10%
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