外資大買面板雙虎2.8萬張 反手調節航空雙雄逾2萬張

台股今 (7) 日在傳產族群撐盤下，終場小漲 8.09 點至 15400.91 點，外資昨日終止 14 買後，今日再賣超 32.79 億元，但大買面板雙虎 2.8 萬張，反手賣出航空雙雄 2 萬張。

三大法人今合計賣超 27.22 億元，外資賣超 32.79 億元；投信買超 9.97 億元，為連 7 買；自營商與外資同調，賣超 4.45 億元，為連 4 賣。

台指期未平倉方面，外資今加碼多單 407 口，淨多單增加至 7081 口，投信加碼空單 55 口，淨空單達 6475 口，自營商買進多單 526 口，淨多單 5971 口。

觀察外資動向，面板廠醞釀調漲 2 月電視價格，面板雙虎成為外資重點個股，總計買超友達、群創共 2.8 萬張，其他買超標的包含技嘉、萬海、神達、華孚、中石化，ETF 買超標的則為國泰智能電動車、元大滬深 300 正 2。

外資賣超聚焦鴻海與航空雙雄，賣超鴻海 1.15 萬張、航空雙雄 2 萬張，其中長榮航 1.2 萬張、華航 8377 張，其他賣超標的為中信金、華新、宏達電、中華電，ETF 則有元大台灣 50 反 1。

投信買超標的中，買超中鴻 4373 張，仁寶、康舒皆逾 2000 張，其他還包含英業達、廣達、宏碁，金融股則有開發金、永豐金與元大金。

自營商與外資同調，買超面板雙虎共 6744 張，聯電 2127 張，元太逾千張，其他依序為萬海、中再保、台企銀、啟碁、裕隆等。

