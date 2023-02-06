盤中速報 - 雲品(2748)股價拉至漲停，漲停價74.0元，成交5,733張

雲品(2748-TW)06日10:11上漲6.7元，股價漲停報74.0元，委買3,557張，成交5,733張。

主要業務為國際觀光旅館。餐館經營。其他。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲1.61%。

雲品(2748-TW)近5日股價上漲3.54%，台灣加權指數上漲4.48%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+882 張
  • 外資買賣超：+127 張
  • 投信買賣超：+217 張
  • 自營商買賣超：+538 張
  • 融資增減：+611 張
  • 融券增減：+145 張

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