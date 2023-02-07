盤中速報 - 誠美材(4960)急拉2.33%報11.05元，成交1,820張

誠美材(4960-TW)近5分K漲速2.33%，07日09:18報11.05元，成交1,820張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
誠美材(4960-TW)近5日股價上漲7.61%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.4%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,905 張
- 外資買賣超：+1,915 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+66 張
- 融券增減：+7 張
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