盤中速報 - 誠美材(4960)急拉2.33%報11.05元，成交1,820張

誠美材(4960-TW)近5分K漲速2.33%，07日09:18報11.05元，成交1,820張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

誠美材(4960-TW)近5日股價上漲7.61%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲2.4%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,905 張
  • 外資買賣超：+1,915 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+66 張
  • 融券增減：+7 張

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