盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.4%報595.0元，成交405張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.4%，07日09:13報595.0元，成交405張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.01%。台灣加權指數下跌0.65%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,425 張
  • 外資買賣超：+1,139 張
  • 投信買賣超：+326 張
  • 自營商買賣超：-40 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：-3 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.16%

$12,816

原投組報酬率

+22.17%

$12,217

投組標的成分

  • 40%

    晶睿

    3454

  • 20%

    營邦

    3693

  • 20%

    雄獅

    2731

  • 10%

    長聖

    6712

  • 10%

    柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞