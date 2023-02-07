盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.4%報595.0元，成交405張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.4%，07日09:13報595.0元，成交405張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.01%。台灣加權指數下跌0.65%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,425 張
- 外資買賣超：+1,139 張
- 投信買賣超：+326 張
- 自營商買賣超：-40 張
- 融資增減：-9 張
- 融券增減：-3 張
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AI優化後報酬率
+28.16%
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原投組報酬率
+22.17%
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投組標的成分
40%
3454
20%
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20%
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