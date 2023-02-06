拚了！中國高階iPhone大降價 折扣超過3,500元

中國電商與蘋果 (AAPL-US) 授權經銷商正積極促銷高階 iPhone，折扣額度甚至超過新台幣 3,500 元，蘋果推出新機數月後就罕見大降價，成為需求疲弱的最新跡象。

據《中國證券報》報導，周日（5 日）在深圳華強北順電蘋果授權專賣店，工作人員說：「根據市場行情，iPhone 14 Pro 系列今天剛調下來，新價格牌剛擺上，最多優惠人民幣（下同）650 元。今天早上賣了好多台了。」

價格表顯示，該店內 iPhone 14 Pro 128GB、256GB、512GB、1TB 現售價分別為 7,349 元、8,249 元、10,349 元、12,149 元，分別較蘋果官網售價便宜 650 元、650 元、350 元、350 元。店內 iPhone 14 Pro Max 四個版本售價也分別下調 650 元、650 元、350 元、350 元。

在深圳深業上城蘋果授權經銷商 SUNPIE 店，工作人員說，從周日起該店 iPhone 14 Pro 系列降價 700 元。

業界人士表示，上述通路是蘋果授權經銷商，此次降價可能是蘋果授權。中國手機市場競爭激烈，蘋果手機降價是為搶占更多市占率。

在京東商城，iPhone 14 Pro 系列的折扣金額甚至喊到 800 元（新台幣 3,528 元），活動時間為 2 月 5 日至 15 日。蘋果在中國的官網則持續以正常定價銷售。

中國這波 iPhone 手機降價時機落在農曆春節尾聲，零售業者正為開學購物季做準備。雖然外界不清楚這一波降價會持續多久，卻凸顯中國市場需求疲弱，而此時蘋果正指望買氣回溫。

不尋常的是，這波 iPhone Pro 系列的折扣幅度約 7% 至 9%，與率先降價的低階手機折扣幅度差不多。Jefferies 分析師周日在研究報告中表示：「折扣幅度顯然比我們在 1 月發現的更大，當時幅度為 3% 至 4%。我們認為這是需求疲弱的徵兆。」

市場研究機構 Canalys 發布的報告顯示，上季 iPhone 全球出貨量為 7,320 萬支，較一年前下降 11%；中國市場 iPhone 出貨量為 1,640 萬台，銳減 24%。

受供應鏈組裝問題等因素影響，蘋果最新財報顯示，上季 iPhone 業務營收為 657.75 億美元，較去年同期下滑 8%；大中華地區營收為 239.05 億美元，減少 7%。

中信證券認為，蘋果未來 iPhone 業績的成長動力，主要來自高階機種 iPhone 14 Pro/Pro Max 版本比率提升，進而帶動產品 ASP（平均售價）提升。

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠是全球最大的蘋果 iPhone 組裝廠區。鴻海表示，鄭州園區的生產營運已於去年 12 月逐步恢復正常。鄭州科技園日前發布消息，表示春節後員工返工率已經接近 100%，有 20 萬人左右。