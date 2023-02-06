鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過48.23億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達10.7%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格22,998.64美元，24小時漲跌幅-1.45%；以太幣(ETH)現報價格1,633.06美元，24小時漲跌幅-2.11%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達48.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.74億美元；BUSD(BUSD)24小時成交量達5.96億美元。

24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅10.7%；Mask Network(MASK)24小時漲幅9.78%；Aptos(APT)24小時漲幅9.08%。

24小時跌幅：Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅51.2%；金屬幣(MTL)24小時跌幅42.6%；CTXC(CTXC)24小時跌幅26.3%。

近一週漲幅：Voyager Token(VGX)近一週漲幅21.4%；Aptos(APT)近一週漲幅10.3%；DAR(DAR)近一週漲幅7.5%。

近一週跌幅：Measurable Data Token(MDT)近一週跌幅133%；FET(FET)近一週跌幅75.1%；CTXC(CTXC)近一週跌幅57%。

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