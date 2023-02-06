盤中速報 - 創意(3443)急拉2.03%報806.0元，成交2,233張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.03%，06日09:08報806.0元，成交2,233張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲19.11%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.04%。台灣加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+91 張
  • 外資買賣超：-219 張
  • 投信買賣超：-25 張
  • 自營商買賣超：+335 張
  • 融資增減：+539 張
  • 融券增減：+24 張

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