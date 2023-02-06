盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.44%報105.0元，成交580張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.44%，06日09:04報105.0元，成交580張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲10.53%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+962 張
- 外資買賣超：-1,118 張
- 投信買賣超：+1,616 張
- 自營商買賣超：+464 張
- 融資增減：+501 張
- 融券增減：+177 張
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