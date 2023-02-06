盤中速報 - 世紀鋼(9958)急拉2.44%報105.0元，成交580張

世紀鋼(9958-TW)近5分K漲速2.44%，06日09:04報105.0元，成交580張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀鋼(9958-TW)近5日股價上漲10.53%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+962 張
  • 外資買賣超：-1,118 張
  • 投信買賣超：+1,616 張
  • 自營商買賣超：+464 張
  • 融資增減：+501 張
  • 融券增減：+177 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+15.94%

$11,594

原投組報酬率

+6.67%

$10,667

投組標的成分

  • 40%

    連宇

    2482

  • 20%

    神準

    3558

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 10%

    創惟

    6104

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞