〈義联集團春酒〉高屏地區加碼投資700億元 優化鋼鐵事業、擴大多角布局

義联集團創辦人林義守今 (3) 日表示，將在高屏地區持續投資至少 700 億元，除旗下鋼鐵事業燁聯 (9957-TW)、燁輝 (2023-TW)、燁興 (2007-TW) 設備更新、擴廠外，在健康休閒事業及產業園區也持續加碼投資。

林義守表示，接下來的投資規劃將分為兩階段，第一階段約 3 年 300 億元，包含燁聯斥資 53.5 億元進行設備更新，煉鋼及熱軋產能將可提升 30%，另外再斥資 70.3 億元籌建精密不銹鋼廠，生產尖端科技及能源應用產品，投產後年產值估達 200 億元。

燁輝及轉投資鑫陽鋼鐵則同步推動智慧製造、進行設備自動化更新外，燁輝另一轉投資電子代工廠億威，預計今年下半年在「義大創業推廣中心」投資設置高雄廠，目前初步評估投資金額估計約 15 億元。

另外，燁興屏南廠也進行設備擴建與更新，斥資 12.73 億元增設大尺寸盤元與提高設備產能 45%，預計年底完成改造；而岡山廠也投資 7 億元，進一步強化棒線產品之組合。

義联集團第一階段投資還有「屏東縣健康產業園區」，分為兩部份，產業一的醫療園區面積約占 3.2 萬多坪，計畫投資金額預估約為 92 億元、產業二面積約占 1.1 萬多坪，計畫投資金額預估約為 54 億元。

林義守表示，目前醫療園區已動工興建中，預計 2025 年第四季開始營運、產業二的部分，規畫項目包括觀光飯店、遊樂場、商場等，已開始進行空間規劃，準備向縣政府申請建照，集團的招商團隊也正與相關大型零售廠商討論未來進駐事宜。

至於第二階段投資，林義守表示，目前估算總金額約 450 億元，包含投資 45 億元的義大休閒農場；申請開發「義大產業園區」，計畫投資金額估計約 406 億元，但相關投資目前錢都還在申請、或是修訂待送審階段，計畫獲得核准後，才會展開建設工作。