研調：光纖建置引領未來5年設備市場成長 CPE相對放緩

據研調 Dell"Ore 集團研究近期發布報告預估，在多國政府光纖網路建置、升級帶動下，全球寬頻網路支出未來 5 年將穩步成長，不過，未來幾年 CPE 設備支出成長速度將放緩， FWA CPE 則處於穩定水準。

Dell"Oro 表示，用戶前置設備 (CPE) 市場也是其中動能來源，不過，預計未來幾年 CPE 市場成長速度將放緩， 2027 年固定無線接入 (FWA) CPE 市場規模約 22 億美元，將比去年的 32 億美元下滑。

Dell"Oro 副總裁 Jeff Heynen 表示，FWA 市場還面臨光纖需求和混合光纖同軸電纜網路 (HFC) 升級潮排擠效應，部分無線網路營運商 (WISP) 也開始聚焦光纖布局 (如 AT&T)，預計 FWA CPE 支出將在 2024 年前將維持穩定水準，相關供應商可能會遇到成長限制。

Heynen 認為，在數位用戶線路 (DSL) 支出持續減少的情況下，被動式光纖網路 (PON) 支出預計將增加，其中北美資本支出便可望達 18 億美元。

研調預期，在北美、EMEA、CALA 地區 XGPON 需求下，PON 設備市場規模預計將自去年的 110 億美元成長到 2027 年的 132 億美元，除了政策帶動以外，預計設備升級也將推動 PON 支出增加。

另一方面，Dell"Oro 預計，有線接入網支出經過多年低迷以後，預計未來幾年將逐步成長，2027 年相關支出將達 15 億美元，部分來自於 DOCSIS 4.0 升級潮，以及光纖到戶 (FTTH) 的建置。

不過，Heynen 預期，DOCSIS 4.0 成長速度將不如 DOCSIS 3.0、DOCSIS 3.1 的更換潮，主因 4.0 現在應用於遠端光纖線路終端 (OLT)、虛擬纜線數據機終端系統 (CMTS) 和遠端埠實體層 (PHY) 的全新架構，需要更長的時間才能投入使用。

