中國與港澳2/6起全面恢復通關 香港旅遊搜索熱度飆升371%

中國政府宣布，下周一（6 日）起全面恢復中國與港澳人員往來，不設通關人員限額，官方發布消息後，香港旅遊搜索熱度應聲飆升逾 371%。

中國國務院聯防聯控機制周五表示，下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額，恢復中國居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。自香港、澳門入境人員，七天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

香港特首李家超也說，下周一起全面通關，取消核酸檢測要求，並將加開羅湖、蓮塘、皇崗等口岸，促進人員往來。

去哪兒的數據顯示，官方發布消息半小時內，往返香港機票搜索量驟增七倍。飛豬的數據顯示，赴港澳機票搜索量瞬時增加逾兩倍，上海、成都、北京、杭州、廈門等城市成為近期赴港澳旅遊熱門客源地。

攜程的數據顯示，港澳目的地搜索量瞬間大增逾三倍，連帶港澳跟團商品瀏覽量暴增 180%。同程旅行平台香港旅遊搜索熱度也驟升逾 371%，澳門旅遊搜索熱度上漲 324%。關注香港的遊客主要來自廣東、福建、上海、江蘇、浙江等省市。

去年底中國政府調整出入境政策以來，已有大量中國旅客前往香港。去哪兒平台上，今年春節期間飛往香港的機票預訂量，較去年同期狂增 5.5 倍，預訂量位居目的地第二名。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春說，香港的國際航班量大，機票價格相對便宜，成為中國旅客出境遊熱門中轉站。港府取消核酸檢測要求後，中國旅客通過香港中轉將更加便捷。

值得注意的是，香港政府周四還宣布近日將免費派發 50 萬張機票，預估至少可為香港帶來 150 萬名入境旅客。

這 50 萬張免費機票由香港機場管理局贊助，屬於總部設在香港的三家航空公司，即國泰航空、香港快運及香港航空，其中國泰航空拿 30 萬張，香港快運和香港航空分別有 10 萬張。

這批機票多半屬於短程航線，包括中國、日本、南韓及東南亞國家，總價值達到 20 億港元。

香港將從 3 月 1 日開始，在六個月內分階段送出 50 萬張機票。這些機票將由機票所屬航空公司的各地辦事處贈送給旅客，部分會留給香港本地旅遊業。此外，機管局行政總裁林天福表示，航空公司今年夏季會再送 8 萬機票給香港民眾和中國旅客。