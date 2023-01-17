鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至33.79元，預估目標價為938元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2023年EPS預估：中位數由33.22元上修至33.79元，其中最高估值39.5元，最低估值27.69元，預估目標價為938元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 39.5 47.59
最低值 27.69 34.79
平均值 33.5 42.04
中位數 33.79 42.27

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 31,214,694.42 35,524,000
最低值 25,038,000 28,914,000
平均值 28,176,975.45 33,200,581.92
中位數 28,466,410.16 33,512,827.19

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 33.67 25.63 14.42 15.02
營業收入
(單位：新台幣千元)		 25,399,895 19,103,001 15,896,317 15,600,743

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1590/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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