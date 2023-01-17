鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至33.79元，預估目標價為938元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2023年EPS預估：中位數由33.22元上修至33.79元，其中最高估值39.5元，最低估值27.69元，預估目標價為938元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|39.5
|47.59
|最低值
|27.69
|34.79
|平均值
|33.5
|42.04
|中位數
|33.79
|42.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|31,214,694.42
|35,524,000
|最低值
|25,038,000
|28,914,000
|平均值
|28,176,975.45
|33,200,581.92
|中位數
|28,466,410.16
|33,512,827.19
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|33.67
|25.63
|14.42
|15.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,399,895
|19,103,001
|15,896,317
|15,600,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1590/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉2.33%報1005.0元，成交268張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)目標價調升至872.5元，幅度約7.38%
- 除了阿里巴巴 大中華消費、旅遊相關個股也獲華爾街點讚
- 盤中速報 - 電機機械類指數類股表現強勁，漲幅2.1%，總成交額32.34億
- 盤中速報 - 亞德客-KY(1590)股價大漲至984.0元，漲幅達7.31%
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。