外資大買晶圓雙雄130億元 反手調節鴻海、航空雙雄

台股今 (2) 日上漲 175 點、終場收在 15595 點，一度逼近 15600 點關卡，站上 7 個月新高；外資買超 225.36 億元，大買晶圓雙雄逾 130.86 億元，買超聯電 3.65 萬張、台積電 2 萬張，並反手賣超鴻海、航空雙雄與金融族群。

三大法人合計買超 237.11 億元，外資續挺台股，加碼買超 225.36 億元，為連續 13 個交易日買超；投信連 4 買，續買 14.11 億元；自營商賣超 2.37 億元，終止連 8 買。

期貨淨持倉方面，外資今加碼多單 4175 口，淨多單增至 8409 口，投信回補空單 691 口，淨空單降至 5860 口，自營商加碼多單 426 口，淨多單增至 6032 口。

觀察外資買超動向，外資大買晶圓雙雄逾 130.86 億元，其中買超聯電 3.65 萬張、台積電 2 萬張，國泰金 1.68 萬張，長榮、緯創皆破萬張；ETF 方面，買超國泰智能電動車 2.34 萬張、元大台灣 50 反 1.75 萬張，元大台灣 50 超過 9 千張。

外資賣超集中鴻海、航空雙雄與金融族群，賣超鴻海 2.48 萬張，長榮航 2.54 萬張、華航也逾萬張，金融族群中，調節中信金 2.19 萬張、第一金 1.1 萬張、玉山金 9064 張、新光金 7546 張，其他賣超標的包括裕隆、中鋼、群創；ETF 方面則賣超富邦越南 1.53 萬張、國泰永續高股息超過 1 萬張。

至於投信、自營商方面，投信買超聯電 1.23 萬張，康舒 6039 張，元太 3027 張；自營商買超旺宏 1971 張，元太也有 1530 張，另外康舒、聯電都是買超標的。