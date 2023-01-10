鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至5.99元，預估目標價為87元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.21元下修至5.99元，其中最高估值6.91元，最低估值2.21元，預估目標價為87元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 6.91 11.47
最低值 2.21 6.81
平均值 5.64 8.94
中位數 5.99 8.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 12,273,493.2 15,110,205.2
最低值 10,342,000 11,613,000
平均值 11,409,248.87 13,501,401.74
中位數 11,510,500 13,781,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 17.64 11.14 8.57 4.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		 18,327,973 15,099,690 9,487,977 8,651,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2458/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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