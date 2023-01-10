鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至5.99元，預估目標價為87元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.21元下修至5.99元，其中最高估值6.91元，最低估值2.21元，預估目標價為87元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.91
|11.47
|最低值
|2.21
|6.81
|平均值
|5.64
|8.94
|中位數
|5.99
|8.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|12,273,493.2
|15,110,205.2
|最低值
|10,342,000
|11,613,000
|平均值
|11,409,248.87
|13,501,401.74
|中位數
|11,510,500
|13,781,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|17.64
|11.14
|8.57
|4.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,327,973
|15,099,690
|9,487,977
|8,651,332
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2458/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。