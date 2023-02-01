鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至5.36元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.26元上修至5.36元，其中最高估值5.85元，最低估值4.36元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|5.85
|8.43
|最低值
|4.36
|5.72
|平均值
|5.25
|7.18
|中位數
|5.36
|7.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|32,100,000
|35,465,000
|最低值
|25,588,000
|32,803,493
|平均值
|30,020,835.6
|34,000,831
|中位數
|30,878,178
|33,734,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|9
|8.19
|8.13
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,524,688
|25,421,687
|23,791,315
|22,401,722
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6213/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。