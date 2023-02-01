鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至13.01元，預估目標價為186元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.14元下修至13.01元，其中最高估值14.11元，最低估值12.01元，預估目標價為186元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.11
|16.76
|最低值
|12.01
|14.63
|平均值
|13.01
|15.77
|中位數
|13.01
|15.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|10,691,403.76
|12,739,000
|最低值
|9,520,000
|11,659,000
|平均值
|10,388,600.42
|12,271,922.25
|中位數
|10,461,000
|12,417,766.76
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|10.47
|7.6
|6.1
|7.32
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,814,067
|5,014,098
|4,424,839
|4,048,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。