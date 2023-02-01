鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至13.01元，預估目標價為186元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.14元下修至13.01元，其中最高估值14.11元，最低估值12.01元，預估目標價為186元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 14.11 16.76
最低值 12.01 14.63
平均值 13.01 15.77
中位數 13.01 15.92

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 10,691,403.76 12,739,000
最低值 9,520,000 11,659,000
平均值 10,388,600.42 12,271,922.25
中位數 10,461,000 12,417,766.76

歷史獲利表現

項目 2021年 2019年 2018年 2017年
EPS 10.47 7.6 6.1 7.32
營業收入
(單位：新台幣千元)		 8,814,067 5,014,098 4,424,839 4,048,921

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4551/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+32.85%

$13,285

原投組報酬率

+26.08%

$12,608

投組標的成分

  • 40%

    虹堡

    5258

  • 20%

    連宇

    2482

  • 20%

    康舒

    6282

  • 10%

    東哥遊艇

    8478

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞