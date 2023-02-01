鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.25元，預估目標價為765元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對創意(3443-TW)做出2023年EPS預估：中位數由29.95元上修至30.25元，其中最高估值36.01元，最低估值26.93元，預估目標價為765元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|36.01
|36.43
|最低值
|26.93
|28.63
|平均值
|30.38
|32.72
|中位數
|30.25
|34.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|28,490,000
|31,984,994
|最低值
|25,020,000
|28,267,000
|平均值
|26,836,887.63
|30,277,411.08
|中位數
|26,837,000
|30,169,456.76
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.9
|6.34
|4.73
|7.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,107,915
|13,569,441
|10,710,068
|13,459,804
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3443/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。