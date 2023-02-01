〈鴻海新春開工〉劉揚偉：規劃在歐生產電動車零組件 將赴美與客戶簽約

針對近期電動車進展，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (1) 日表示，除了將規劃在歐洲生產電動車零組件外，3-4 月也將前往美國拜訪客戶，預計會有簽約相關消息，此外，在今年的鴻海科技日上，也會邀請重要客戶共同展示車款。

劉揚偉表示，在歐洲幾個地方原本就有廠，但主要生產 ICT 產品，前往歐洲設立電動車工廠，主要是當地氛圍以及對電動車的國家策略更清楚，目前已在規劃一些電動車相關零件，整車可能會慢一點。

美國方面，劉揚偉表示，考量客戶狀況、疫情狀況，預計 3-4 月間應會赴美拜訪客戶，但不是疫情結束去做寒暄的拜訪，一定會有目標，也會有相關簽約。

劉揚偉更透露，買下俄亥俄州的工廠後，自己都還沒去看過，此次赴美會去看，威州廠也有新計畫對外說明，另外，墨西哥廠也是重點地區，除了傳統 ICT 的投資，電動車也是過去 2 年投資重點，也漸漸成形。

對於鴻海年後宣布，延攬日本電產前總裁關潤出任集團電動車策略長，劉揚偉表示，當初看到關潤離開日本電產，就透過各種不同管道聯繫，對方剛開始對於鴻海集團不了解，也有擔憂，但經過多次溝通，現在也非常積極參與集團在電動車的發展，關潤的加入不只對鴻海有幫助，對台灣也會有幫助。