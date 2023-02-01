盤中速報 - 順德(2351)急拉2.11%報121.0元，成交8,927張

順德(2351-TW)近5分K漲速2.11%，01日09:57報121.0元，成交8,927張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價上漲17.62%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.89%。台灣加權指數上漲2.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,495 張
- 外資買賣超：+2,844 張
- 投信買賣超：+607 張
- 自營商買賣超：+44 張
- 融資增減：-351 張
- 融券增減：+119 張
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