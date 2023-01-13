李克強再度指示 提振民營企業信心 支持平台經濟持續發展

中國國務院總理李克強表示，目前經濟保持恢復態勢，但中小微企業、個體工商戶面臨的困難較大，他要求各地要保持政策穩定性，持續落實「穩經濟」一攬子政策和接續措施，提振民營企業信心，支持平台經濟發展。

央視新聞周四（12 日）報導，李克強周一視察市場監管總局，聽取知識產權創造、保護、運用匯報。他說，中小微企業、個體工商戶面臨的困難較大，他要求各地要保持政策穩定性，持續落實「穩經濟」一攬子政策和接續措施。

李克強說：「減稅降費等政策該延續的延續、該優化的優化，實施好原定延續執行的小規模納稅人增值稅減免、生產和生活性服務業增值稅加計抵減政策。」

李克強並對民營企業喊話。他說，要堅持「兩個毫不動搖」（即毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），依法保護各類企業產權，提振民營企業信心，弘揚企業家精神。

李克強也重申近來官方立場，表示要支持平台經濟健康持續發展，發揮促進就業和消費、銜接生產要素、促進創新等作用。

李克強上月也曾指示要「支持民營企業提振信心、更好發展。支持平台經濟健康持續發展。」

這是中共總書記習近平在中央經濟工作會議上支持民營企業後，高層再度發聲力挺民營企業。習近平說，要從制度和法律上落實國企、民企平等對待的要求，從政策和輿論上支持民營經濟和民營企業發展壯大。