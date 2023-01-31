格科微提列CIS存貨跌價損失逾17億元 去年獲利年減超過59%

格科微 (688728-CN) 公布去年獲利預測，由於整體消費性電子需求轉弱，加上提列 CIS 存貨跌價損失高達人民幣 3.9 億元至 4.5 億元，折合新台幣約 17.37-20.04 億元，去年淨利估約人民幣 3.7 億元至 5.1 億元，年減 59.47-70.6%，也是繼韋爾半導體後，第二家提列 CIS 存貨跌價損失的業者。

格科微表示，經財務部門初步計算，去年歸屬於母公司淨利為人民幣 3.7 億元至 5.1 億元，年減 59.47-70.6%，去年歸屬於母公司扣除非經常性損益淨利為人民幣 3 億元至 4.4 億元，年減 63.42-75.06%。

格科微坦言，去年受地緣政治、全球通膨及國內疫情等多重因素影響，消費性電子需求放緩、手機產業景氣降溫，產品出貨量也跟著減少，且由於產業庫存位處歷史高點，在強烈的去化壓力下，產品價格競爭加劇，毛利率有所下降。

格科微產品多為中低階 CMOS 影像感測器，大多為標準品、而非客製化產品，基於審慎原則，也針對庫齡較長及少量可變現淨值低於成本的產品，提列存貨跌價準備，約人民幣 3.9 億元至 4.5 億元。

此外，格科微補充，由於「12 英吋 CIS 積體電路特色工藝研發與產業化專案」仍處於前期籌備建設階段，開辦費用較高，包括籌建期人員工資、材料等相關費用，因此對公司利潤產生重大影響。