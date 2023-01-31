盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(1)日除息0.1元，參考價11.75元

新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為11.75元，相較今日收盤價11.85元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/02/01 11.85 0.095 0.8% 0.0
2022/10/21 9.34 0.21 2.25% 0.0

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