盤後速報 - 新光臺灣半導體30(00904)次交易(1)日除息0.1元，參考價11.75元

新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為11.75元，相較今日收盤價11.85元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/02/01
|11.85
|0.095
|0.8%
|0.0
|2022/10/21
|9.34
|0.21
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