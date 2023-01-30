盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(31)日除息0.14元，參考價13.95元

富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

首日參考價為13.95元，相較今日收盤價14.09元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.98%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/01/31 14.09 0.138 0.98% 0.0
2022/10/19 13.04 0.225 1.73% 0.0

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