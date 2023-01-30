盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(31)日除息0.14元，參考價13.95元

富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為13.95元，相較今日收盤價14.09元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/01/31
|14.09
|0.138
|0.98%
|0.0
|2022/10/19
|13.04
|0.225
|1.73%
|0.0
富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(31)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為13.95元，相較今日收盤價14.09元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.98%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/01/31
|14.09
|0.138
|0.98%
|0.0
|2022/10/19
|13.04
|0.225
|1.73%
|0.0
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.05%
$12,905
原投組報酬率
+19.87%
$11,987
投組標的成分
40%
8996
20%
3027
20%
6533
10%
4977
10%