永光去年稅前盈餘年減18% 每股稅前賺0.88元

永光 (1711-TW) 今 (30) 日公布去年自結，第四季稅前盈餘 6931 萬元，年減 40.7%，以 54.78 億股本換算，每股稅前盈餘約 0.12 元；全年稅前盈餘 4.87 億元，較前年減少 1.05 億元，年減幅 18%，每股稅前盈餘 0.88 元。

永光去年 12 月合併營收 6.08 億元，月減 10.3%、年減 22.4%，營業利益 1601 萬元，年增加 122 萬元，稅前盈餘 2293 萬元，年增 70.3%，每股稅前盈餘 0.04 元。

永光去年第四季營收 19.25 億元，季減 13.6%、年減 18.9%，營業利益 6031 萬元，年減 28.2%，稅前盈餘 6931 萬元，年減 40.7%，每股稅前盈餘 0.12 元。

永光去年營收 88.9 萬元，年減 3.4%，營業淨利 3.82 億元，較前年減少 1.63 億元，年減幅 30%，稅前盈餘 4.87 億元，較前年減少 1.05 億元，年減幅 18%，每股稅前盈餘 0.88 元。

永光表示，12 月色料化學品年減 34%、特用化學品年減 20%，碳粉年減 10%，電子化學品年減 11%，醫藥化學品年增 53%；色料及特化營收減少較多，主要受全球經濟趨緩、通膨影響，導致需求降低，客戶也持續調節庫存。