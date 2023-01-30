長興去年稅前盈餘年減2成 估今年兩大業務將回溫

樹脂大廠長興 (1717-TW) 今 (30) 日公告自結去年自結，全年稅前盈餘 35.15 億元，年減 20.69%，每股稅前盈餘 2.89 元 ，第四季稅前盈餘 5.84 億元，季減 8.1%、年減 23.8%，每股稅前盈餘 0.5 元，預期今年樹脂、電子業務將逐步回溫。

受中國大陸疫情干擾，市場需求減緩，長興 去年 12 月營收 35.87 億元，月減 11.96%，年減 18.81%，加上年末季節性費用支出增加，營業費用率較高， 12 月稅前盈餘 0.53 億元，月減 73.09%，每股稅前盈餘 0.05 元。

長興去年全年營收維持與前一年相當，然而受到上半年原料上漲、下半年去化庫存等因素影響，全年稅前盈餘較前年減少 20.69%。

展望後市，公司指出，合成樹脂、特用材料主要市場為中國，隨著當地封控鬆綁，預期經濟活動將熱絡；電子材料隨 PCB 產業持續去化庫存，產業景氣可望回升，乾膜光阻出貨也將成長。

此外，長興近年積極布局東南亞生產基地，馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增，因應亞洲供應鏈逐步往東南亞移動，去年已購入馬來西亞廠區鄰近土地，為後續擴廠做準備，未來也密切觀察東南亞合適的拓展據點，開發各事業部門業務。