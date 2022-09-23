化工廠8月自結 長興、永光稅前盈餘年減逾5成

化工廠長興 (1717-TW)、永光 (1711-TW) 今 (23) 日公告 8 月自結，長興業外挹注下滑、永光受色料疲弱需求影響，稅前盈餘都較去年同期下滑超過 5 成。

長興 8 月營收 38.79 億元，月減 3.28%，稅前盈餘 1.99 億元，月減 28.23%、年減 51.26%，每股稅前盈餘 0.17 元；累計前 8 月稅前盈餘 27.7 億元，年減 13.28%，每股稅前盈餘 2.25 元。

長興表示，8 月整體成本及費用率降低，使營業利益較上月增加 12.83%，但業外收益較 7 月下滑，8 月稅前盈餘月、年減雙位數。

長興表示，三大事業部門表現略有差異，合成樹脂、特用材料產品受市場需求轉弱影響導致銷售下滑；電子材料受惠精密設備出貨增加，乾膜光阻銷量回穩，該業務營收略微回升。

永光 8 月營收 7.7 億元，月增 5.07%、年增 2.1%，營業利益 1624 萬元，年減 70%，稅前盈餘 1371 萬元，年減 75%；累計前 8 月營收 62.4 億元，年增 2.4%，營業利益 2.9 億元，年減 35%，稅前盈餘 3.63 億元，年減 24%。

永光表示，8 月營業利益較去年下滑主要受色料終端需求疲弱影響，客戶進行庫存調節，使稼動率降低，另外，產品銷售組合變化也有影響。