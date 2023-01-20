〈能源盤後〉中國解封帶來樂觀期待 國際油價收在七周高點

原油期貨周四 (19 日) 收在去年 12 月 1 日以來的高點，投資人期待中國解封提振能源需求，抵銷美國原油庫存增加的壓力，交易員也正在觀望歐盟即將上路的俄國油品禁令，以及此舉可能對美國煉油產品供應造成的緊縮效果。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 85 美分或 1.1%，收每桶 80.33 美元。

3 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.18 美元或 1.4%，報每桶 86.16 美元。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 2.5968 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 3.3759 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1%，收每百萬 Btu 3.275 美元。

市場推動力

Joint Organisations Data Initiative 的資料顯示，中國去年 11 月原油需求增加將近每日 1 百萬桶，達到每日 1541 萬桶，為去年 2 月以來最高水準。

國際能源署 (IEA) 主管 Fatih Birol 周四表示，由於中國經濟反彈，加上俄羅斯原油產業和制裁奮戰，2023 年的能源市場可能較為吃緊。

同日稍早，由於美國最新數據顯示經濟成長失去動能並引發獲利了結賣壓，油價一度下跌超過 1 美元。此外，美國能源資訊局 (EIA) 公布的美國上周原油庫存增加每日 840 萬桶，為 2021 年 6 月以來最大增幅，也讓油價飽受壓力。

瑞士銀行 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 描述，雖然本周的 EIA 數據偏空，原油和汽油庫存都大量增加，但卻比上周改善，顯示石油和煉油需求正從冬季風暴的衝擊中復原。

美國汽油提煉利潤率已經連續四天刷新五個月新高，原因是中國重新開放刺激旅遊需求，而且法國罷工，提高煉油產品供應遭遇的威脅。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 說：「每一條路都指向同樣的因素，那就是中國需求上升。」

美國天然氣期貨也從 EIA 報告中獲得支撐，該份報告內容顯示，美國上周天然氣供應下滑 820 億立方英尺，降幅超越市場預期，儘管整體庫存仍高於五年平均水準。

不過，SPI 資磣管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，雖然中國的移動數據是正面的，但市場對中國需求的期待仍有過度樂觀的可能性。他認為，隨著各國央行大舉升息加深經濟衰退的疑慮，今年第 1 季將是大宗商品疲乏的一季。

Innes 說，如果消費者相信衰退迫在眉睫，導致人們減少春假出遊或取消到夏威夷的度假計畫，就會影響航空、鐵路和汽車對整個油市的看法，但對中國解封提振需求的期待，仍會對國際油價第 1 季帶來巨大的影響。