受疫情影響中小企業連三年紓困減稅 擴大書審純益率今年續打8折

財政部宣布，適用擴大書審的中小企業，只要去 (2022) 年度的收入淨額比 2021 年、2020 年、2019 年任一年度減少達 30% 者，適用純益率可打 8 折，今 (2023) 年 5 月報稅即可適用，這也是財政部連續 3 年針對受疫情的中小企業進行紓困減稅。

財政部表示，考量新冠肺炎疫情對企業營運的衝擊，為如實反映企業去年營運狀況，減輕中小企業營運負擔，財政部公告「營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點」，為連續第三年給予受影響中小企業紓困減稅。

財政部表示，營利事業選擇以擴大書審的方式申報營所稅，只要 2022 年度的營利事業選擇以擴大書審方式申報營所稅，且 2022 年度的營收淨額較 2021 年、2020 年或 2019 年任一年度減少 30%，不用另外申請，即可適用純益率 80% 計算。

另外，如果營業未滿 1 年的中小企業，可按實際營業月份相當全年的比例換算全年營收淨額，同樣可適用純益率 80% 計算，也就是純益率可打 8 折。

為簡化稽徵作業，降低中小型企業稅務遵循成本，只要營利事業當年度營收低於 3000 萬元且符合相關規定的營利事業，都能申請以擴大書面審查的方式申報營所稅。

財政部循例在每年初公告營所稅擴大書面審查的實施辦法，2020 年全球爆發新冠肺炎疫情衝擊中小企業營運，導致企業營收縮水，財政部連續 3 年針對營收衰退達一定程度的企業適用擴大書審機制，透過純益率打折給予實質減稅優惠。

舉例來說，某企業適用純益率為 6%，並且符合擴大書審條件者，可用純益率 4.8% 計算所得。假設某企業去年營收 500 萬元，選擇以擴大書審申報營所稅，以原本純益率 6% 計算，課稅所得額為 30 萬元，純益率打 8 折後為 4.8%，課稅所得額就降至 24 萬元。