全球用戶同頻共富 OKX再創社交投資新爆點

香港近期在加密資產領域持續積極佈局，似乎逐漸有撬動加密世界 “舊格局”，創造新局面的點滴預兆。

日前，香港財政司司長陳茂波出席 POWER 香港 Web3 創新者峯會，直言目前對於 Web3 及虛擬技術相關的金融發展而言，香港正值黃金新起點。陳茂波在會場表示，自 2022 年香港政府發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》後，“在一再有虛擬資產交易所爆破的背景下，香港成爲了優質虛擬資產企業的最佳立足點”。

事實上，在如今全球市場加密機構屢屢暴雷、加密資產市值頻繁波動的背景下，香港發展成爲加密世界金融中心之一也同樣需要穩定而有力的加密行業支柱企業來作爲基石，構建新格局下的市場環境。同樣在整體市場走勢不佳，熊市寒冬尚未遠去的當下，對於東亞乃至全球市場的加密市場投資者來說，如何選擇交易平臺才能保障資金安全、如何選擇投資標的才能最大化收益等問題成爲關鍵。

作爲全球 “優質虛擬資產企業” 的龍頭代表，與陳茂波司長一同受邀出席本次峯會的 OKX 或許可以解決上述關鍵問題。OKX 全球機構業務部董事總經理 Lennix 在會上宣佈，OKX 將持續引領加密行業公開透明，通過自身過硬的技術手段，將 PoR 的透明度可以達到傳統金融審計標準。而普通投資者標的選擇問題，同樣也有解決方法——OKX 跟單交易（Copy Trading）在 2023 年首月面向全球註冊用戶正式上線。

在數天前，OKX 技術負責人在內部全員新年會上表示，目前全球加密市場尚處於起步階段，全球市場仍然發展仍然不充分，服務供應商仍然需要花費時間和精力來建立與當地市場和社區的渠道和聯繫。而 OKX 跟單交易正是全球浪潮之下，打通社交與交易之間壁壘的，實現全球用戶同頻共富的利器。

什麼是跟單交易（Copy Trading）？

跟單交易是一種新型的社交投資方式，也是重要的投資組合管理工具。普通投資者可以複製交易達人的交易策略，並在市場中自動執行，輕鬆賺取超額收益；交易達人通過分享自己的交易策略，吸引跟隨用戶，獲得相應利潤分成。直白來說，就是通過自動複製其他交易者的持有倉位及交易操作的一種投資策略。通常的跟單交易允許投資者複製被跟隨的交易者所持有的倉位，投資者可以決定投入金額大小，即可自動跟隨交易者所進行的操作，無論是交易者以往所持有的倉位 (可自主選擇)，或是未來將進行的操作都會一併複製。投資者不需尋找投資標的物，因爲複製交易是藉助交易者的專業知識與操作模式，這也意味着投資者將跟隨交易者所獲得的盈餘與虧損。

而目前 OKX 已正式面向全球用戶推出跟單功能，旨在搭建高效透明且具有賺錢效應的跟單社區，爲普通用戶降低交易門檻，拓展盈利渠道，爲交易員提供千萬級平臺，定向進行流量扶持，實現多方共贏。每個經過 KYC 認證的 OKX 用戶均可以選擇成爲跟單者或帶單交易員，通過跟單交易賺取收益和收取分潤。

一、跟單者篇

那麼，跟單用戶如何通過 OKX 平臺開啓跟單模式？

下面以 web 版 OKX 官方平臺跟單者操作說明作示例說明。

第一步：點擊頂導航【發現】--> 【跟單】；

第二步：進入跟單後，在【跟單廣場】選擇感興趣的交易員卡片，點擊卡片右上角【跟單】按鈕進入跟單設置；

第三步：配置用戶的跟單設置，完成跟單關係的創建；

目前 OKX 官方爲幫助用戶選擇優質交易員，在跟單廣場提供了交易員詳細的的交易數據指標以便參考。用戶可以直接通過跟單廣場或點擊交易員信息卡片瀏覽個人主頁及實盤投資組合來查看更詳細的數據。

第四步：點擊【立即跟單】提交後彈出二次確認彈窗，確認配置信息是否有誤，確認無誤點擊【確定】。

二、交易員篇

1、OKX 註冊用戶如何成爲交易員？

如果您擅長交易，歡迎入駐 OKX 的 Copy Trading 產品成爲帶單員，展現交易能力，賺取帶單分潤。

第 1 步：

提供以下個人信息並點擊提交。需要注意的是，成爲交易員必須滿足 KYC2 的要求。

第 2 步：

OKX 平臺將根據以下標準，審查申請用戶的賬戶表現。（如果需要提供站外交易證明，OKX 官方人員會依據您提供的聯繫方式和用戶取得聯繫）

1、必須滿足：

歷史交易記錄：近 30 天在 OKX 完成至少 7 筆交易（"1 筆交易" 的定義是 一個倉位從 0 到有再到 0）

2、以下 3 選 1 滿足：

近 1 個月的峯值收益率≥30% 且最大回撤≤50%（最早一筆交易在一個月前，站外證明至少 7 筆交易）

近 1 個月勝率≥60% （最早一筆交易在一個月前，站外證明至少 7 筆交易）

滿足節點計劃要求

第 3 步：

如果您的申請被通過，您將會看到通過申請的提示，屆時您完成基礎配置，即可開始帶單。

2、如何進行帶單交易？

帶單交易

成爲交易員之後，你只需在正常的交易頁面交易即可，如果是交易您之前已經選中的帶單標的，那麼一筆訂單成交後，會自動發送信號至跟單者賬戶，跟單者賬戶以市價複製該筆交易。

管理帶單

交易員在帶單標的下交易產生的帶單倉位，會展示在交易頁面下方的管理區域，也會展示在帶單產品的帶單管理頁面。

帶單倉位分爲明細和彙總兩種展示形式，明細倉位中展示逐筆的訂單倉位，也就是交易時每筆訂單成交後對應的倉位，彙總位置展示每個標的下總的持有倉位。（因爲風控原因沒有發出帶單信號的訂單倉位也會被計入 "彙總倉位"）

開始帶單後，交易員可以針對每個明細倉位設置止盈止損，設置後倉位位置也會顯示止盈止損具體價格。爲了保證跟單質量，不論是止盈止損還是平倉，都限制帶單員只能使用市價，以及數量設爲倉位總量。

三、如何獲得分潤？

目前 OKX 跟單平臺，採用分潤的方式對帶單交易員進行激勵，交易員可以享受 10% 的分潤激勵，跟單用戶同時也需要將自己跟單盈利的 10% 分給交易員；在入駐早期，交易員還可以享受 2% 的分潤追加及多種類型的活動激勵。

分潤規則

1. 系統將會計算跟單者每筆跟單盈虧，並在結算週期內將盈虧相互抵消。對於跟單產生的每筆盈利的訂單，系統會預先扣除 10% 的分潤，結算日當日，如果交易員實際應分得的利潤小於系統預先扣除的金額，則超出部分將退還至跟單用戶的交易賬戶，分潤金額將記入交易達人的資金賬戶。

2. 進行分潤的前提條件是跟隨者與交易員已經沒有倉位上的關聯，即所有的跟單訂單都已經關閉了，如果兩者還有倉位上的關聯，則不進行分潤，直到最後兩者沒有倉位上的關聯。

3.OKX 跟單系統結算週期爲 1 個自然周，盈虧計算：每週一 0:00 (UTC+8) 至週日 23:59:59 (UTC+8)，

結算時間：每週一 0:00

以上就是 OKXOKX 跟單系統的介紹，在這裏提前預祝 OKX 平臺跟單系統用戶早日實現財富增值！

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣、以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

* 了解更多 OKX: https://www.okx.com/