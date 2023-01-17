假鈔流竄 央行發行局親上火線重申三原則辨真偽

對於近來仿真玩具鈔被不法或投機人士趁商家忙碌之際詐騙得逞，中央銀行發行局局長鄧延達今 (17) 日召開臨時記者會強調，由於新臺幣防偽功能良好，市面上偽鈔數量很少，也不易混淆，但仍再度呼籲民眾運用「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，以避免收到偽鈔或仿真玩具鈔。

為防範這類玩具鈔流通市面，央行今日會同內政部警政署刑事警察局，邀請國內電商業者就此議題共商因應對策，達成三項結論。

第一，內政部警政署日前已查獲多起利用仿真玩具鈔行騙案件，未來除加強查緝工作外，將積極與轄區內金融機構和商家保持密切聯絡，共同打擊此類不法行為。

第二，央行除積極配合警方協助鑑定、查緝仿真玩具鈔外，並要求販售玩具鈔必須在鈔體上明確標示玩具鈔，讓民眾一眼即可分辨。

同時，電商業者本於企業社會責任，承諾將加強商品審核機制，避免賣家於電商平台上任意販售仿真玩具鈔。

第三，央行再次呼籲民眾，為維護自身權益，不論收到何種面額鈔券，多看一眼，運用「看一看」、「摸一摸」和「轉一轉」簡單三原則，避免收到偽鈔或仿真玩具鈔。

央行進一步說明，偽鈔是模仿真鈔的特徵，意圖使外觀和真鈔完全相同，但因新臺幣防偽功能良好，加上刑法與妨害國幣懲治條例對偽鈔犯罪處以重刑，市面上偽鈔數量很少。

一般玩具鈔主要作為文具、道具或教學使用，外觀與真鈔存有明顯差異，且清楚標示可識別非真鈔警語，央行認為，一般民眾不易混淆，不過仿真玩具鈔介於偽鈔與玩具鈔之間，外觀、尺寸、顏色皆與鈔券相似，雖標示著玩具鈔票等相關字樣，卻十分微小隱蔽難被發覺，加上透過電商平台取得十分容易，導致近來遭有心人士用於詐騙。

央行重申，法律明定對偽造新臺幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第 3 條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第 196 條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。

民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破偽造案件者，央行也將依規定核發檢舉人獎金。