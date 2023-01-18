旅遊電商KKday去年營運創高 今年聚焦拓展4大業務

隨著疫情趨緩，旅遊市場轉熱，旅遊電商平台 KKday 今 (18) 日指出，去 (2022) 年全球市場業績不僅超越 2019 年，更創 2014 年成立以來新高，展望 2023 年將持續拓展四大主力業務，包括出境旅遊、國內旅遊、入境旅遊和數位旅遊商機。

KKday 創辦人暨執行長陳明明表示，經過 3 年來疫情的多次挑戰與淬煉，KKday 全球旅遊市場的版圖持續擴大，平台目前提供來自 92 個國家、550 個城市，超過 30 萬個旅遊體驗，全球合作供應商數量已突破 14000 家，為疫情前的 4 倍。

KKday 分享，以台灣市場來看，解封後 3 個月海外商品銷售成長高達 600%，整體流量更暴增 700%，東北亞、東南亞商品為超高人氣產品，而歐美商品也持續長銷，包括歐美樂園景區、歐洲各國鐵道票券、高單價特色一日遊等。

為滿足多元客群需求，KKday 也拓展機加酒、機票加各類體驗、特色團體旅遊、客製化包團和獎勵旅遊等新業務，目前正與海內外航空夥伴籌劃今年春夏兩季的套裝行程，並看好日韓賞櫻熱潮將更勝以往，預料出境旅遊將大爆發。

另一方面，由於 KKday 國旅業績占一半，站上共開出超過 11 萬支國旅商品，KKday 指出，未來國旅商品將依照市場需求轉為入境商品，讓海外旅客擁有更多選擇。

據 KKday 台灣市場統計，解封後入境旅遊業務皆保持每周約 20-40% 的成長力道，海外旅客來台前三名依序為韓國、日本、新加坡。

KKday 強調，將持續挖掘多元的在地旅遊體驗，聚焦「新秘境探尋」、「人氣商品新包裝」、「外國人限定套裝行程」三大主軸，並提升 KKday 自組旅遊團的產品覆蓋度，整合各地包車、外語導遊和熱門景點一日遊程等。

另一方面，為響應政府近三年大力推動的數位轉型政策，KKday 於疫情期間已推出 rezio 預訂管理系統，幫助旅遊業者藉由 rezio 前後台服務進行網站開店、訂單管理、活動庫存控管、報到核銷機制等一條龍業務，目前全球已有超過 2000 家旅遊業者採用 rezio，遍及 700 個地點並提供 15,000 種體驗、服務超過 450 萬名旅客，去年透過 rezio 進行交易的商品業績年增達 130%。

KKday 進一步說明，rezio 除了已完成海外各市場的線上金流升級外，也與美國最大旅遊體驗 OTA 平台 Viator 完成串接，並成為 Google 正式合作夥伴，完成觀光景點的串接。