鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至4.5元，預估目標價為50元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯電(2303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.89元下修至4.5元，其中最高估值5.43元，最低估值4.04元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.43
|6.01
|6.98
|最低值
|4.04
|2.84
|6.98
|平均值
|4.55
|4.81
|6.98
|中位數
|4.5
|4.73
|6.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|270,241,000
|292,048,299
|343,433,696
|最低值
|224,977,737.89
|233,181,696.2
|343,433,696
|平均值
|240,723,705.53
|264,695,725.44
|343,433,696
|中位數
|237,878,000
|265,433,000
|343,433,696
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.57
|2.42
|0.82
|0.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|213,011,018
|176,820,914
|148,201,641
|151,252,571
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。